Таропрогноз на 29 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Некоторые смогут плодотворно поработать в субботу

В субботу, 29 апреля, на пути некоторых могут возникнуть преграды и проблемы, однако другие наоборот смогут продвинуться в своих целях и планах.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать девятый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Рыцарь мечей, Королева пентаклей, перевернутое Солнце

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Рыцарь мечей

В этом положении карта говорит, что в субботу Вы можете быть излишне агрессивны и импульсивны, из-за чего можете спровоцировать конфликты и потерпеть в чем-то неудачу. Постарайтесь держать себя в руках.

Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас суббота. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми, — Солнце во всех положениях обещает только хорошее.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в мае по картам Таро.