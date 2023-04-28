Таропрогноз на 29 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
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Некоторые смогут плодотворно поработать в субботу
В субботу, 29 апреля, на пути некоторых могут возникнуть преграды и проблемы, однако другие наоборот смогут продвинуться в своих целях и планах.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать девятый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутый Рыцарь мечей
В этом положении карта говорит, что в субботу Вы можете быть излишне агрессивны и импульсивны, из-за чего можете спровоцировать конфликты и потерпеть в чем-то неудачу. Постарайтесь держать себя в руках.
Королева пентаклей
Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас суббота. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.
Перевернутое Солнце
На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми, — Солнце во всех положениях обещает только хорошее.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в мае по картам Таро.