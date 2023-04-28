Укр

Таропрогноз на 29 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать девятый день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать девятый день апреля. Фото telegraf.com.ua

Некоторые смогут плодотворно поработать в субботу

В субботу, 29 апреля, на пути некоторых могут возникнуть преграды и проблемы, однако другие наоборот смогут продвинуться в своих целях и планах.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать девятый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Рыцарь мечей, Королева пентаклей, перевернутое Солнце

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Рыцарь мечей

В этом положении карта говорит, что в субботу Вы можете быть излишне агрессивны и импульсивны, из-за чего можете спровоцировать конфликты и потерпеть в чем-то неудачу. Постарайтесь держать себя в руках.

Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас суббота. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми, — Солнце во всех положениях обещает только хорошее.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в мае по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро