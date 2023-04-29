Помидорная ботва спасет от вредителей: рецепт бесплатного инсектицида

Эффективность этого средства проверена дачниками

Как бы не старались дачники, на какие бы ухищрения ни шли, вредители время от времени появляются на дачном участке. Конечно же в борьбе прекрасно помогают покупные химические препараты. Но каждому дачнику под силу сделать и бесплатное, но не менее эффективное средство от вредителей.

В качестве натурального инсектицида в огороде отлично работает ботва помидоров, пишет Telegram-канал СОДа. Ее эффективность против колорадского жука, морковной мухи, муравьев и плодожорки проверена дачниками. Секрет заключается в том, что ботва содержит ядовитое соединение — соланин.

Как из помидорной ботвы приготовить средство от вредителей

2 килограмма ботвы (нужна зеленая часть — стебли, листья) залейте 20 литрами воды. Настаивайте 6 часов. Отлейте себе нужное количество для обработки растений. В раствор добавьте немного мыла.

Этот настой против вредителей можно использовать в течение 5-6 месяцев. Хранить его нужно, плотно закрыв крышку.

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