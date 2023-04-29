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Помидорная ботва спасет от вредителей: рецепт бесплатного инсектицида

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Средство от вредителей очень просто готовится
Средство от вредителей очень просто готовится. Фото freepik.com

Эффективность этого средства проверена дачниками

Как бы не старались дачники, на какие бы ухищрения ни шли, вредители время от времени появляются на дачном участке. Конечно же в борьбе прекрасно помогают покупные химические препараты. Но каждому дачнику под силу сделать и бесплатное, но не менее эффективное средство от вредителей.

В качестве натурального инсектицида в огороде отлично работает ботва помидоров, пишет Telegram-канал СОДа. Ее эффективность против колорадского жука, морковной мухи, муравьев и плодожорки проверена дачниками. Секрет заключается в том, что ботва содержит ядовитое соединение — соланин.

Как из помидорной ботвы приготовить средство от вредителей

2 килограмма ботвы (нужна зеленая часть — стебли, листья) залейте 20 литрами воды. Настаивайте 6 часов. Отлейте себе нужное количество для обработки растений. В раствор добавьте немного мыла.

Этот настой против вредителей можно использовать в течение 5-6 месяцев. Хранить его нужно, плотно закрыв крышку.

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#Вредители #Томаты #Сад и огород