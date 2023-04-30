Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Львов ждет процветание, а Дев, - новое дело

Не упустите свой шанс в этом мае

Первая неделя мая в 2023 году многим даст возможность развития в профессиональном плане, карьерных успехов и заработка.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутое Солнце

На следующей неделе не все может сложиться так, как вы хотите, — на пути к успеху могут возникнуть неожиданные препятствия и отсрочки, в результате чего Вы можете получить посредственный результат, частичный успех вместо полного.

Телец — перевернутая Семерка кубков

В этом положении карта обещает, что в начале мая Вы сможете отбросить эмоции и иллюзии, построить реалистичные планы и двигаться к их реализации. Дерзайте!

Близнецы — перевернутая Семерка мечей

В этом положении карта не предвещает подвижек в финансовых и профессиональных делах в ближайшую неделю, — Вы будете настроены пессимистично и сами ничего для этого не станете делать.

Рак — перевернутая Королева кубков

В данном положении карта говорит, что в первую неделю мая Вы будете выбиты из колеи и эмоционально нестабильны. В финансовом плане у Вас вряд ли что-то изменится к лучшему, но Вас это не особо будет заботить.

Лев — Туз мечей

В финансовом плане эта карта обещает процветание и вызов, приняв который Вы сможете улучшить качество своей жизни. В ближайшую неделю возможно принятие важных решений.

Дева — Паж пентаклей

Начало мая принесет Вам ресурсы для работы. Если есть желание и возможность заниматься каким-то делом, — то занимайтесь, поскольку высока вероятность, что оно окажется прибыльным. Отличное время для заключения новых контактов и оформления сделок.

Весы — Паж кубков

Интуиция может помочь Вам почувствовать перспективные проекты и выгодные дела на следующей неделе, также возможно повышение в должности. Однако Вы можете быть несколько наивны и доверчивы в финансовых вопросах, потому будьте внимательны к деталям, чтобы не совершить ошибку.

Скорпион — Рыцарь мечей

В начале мая Вас может накрыть расточительное сумасбродство. Непродуманные решения, непостоянство и отсутствие понимание ситуации могут привести Вас к финансовым трудностям.

Стрелец — Тройка пентаклей

Это весьма хорошая карта. Она не обещает головокружительного успеха и внезапно привалившего богатства, однако указывает, что Ваши дела медленно, но уверенно будут идти вверх, — ожидаемое повышение случится в свое время, а убытков, непредвиденных трат и потерь пока не предвидится.

Козерог — перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Вы можете потерять что-то, добытое большим трудом, столкнуться с предательством или мошенничеством. Будьте бдительны.

Водолей — перевернутый Рыцарь кубков

В первую неделю мая Вас может поджидать обман и неприемлемая сделка, которая приведет к трате денег, энергии и времени. Если сомневаетесь, лучше попросите совета у близкого человека.

Рыбы — перевернутый Паж жезлов

В начале мая Вы можете столкнуться с отказами, разочарованием в своем деле и потерей энтузиазма. Это может сильно застопорить Вас на профессиональном пути, как и Ваши доходы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в плане денег и работы до конца 2023 года.