У кого День ангела 2 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 2 мая, в 2023 году отмечается Всемирный день тунца, Всемирный день борьбы с астмой, День хорька, День младенца, Международный день Гарри Поттера. Также в этот день носители семи имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 2 мая

Виктор, — довольно распространенное латинское имя, которое значит "победитель".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Егор, — сначала это имя было народной версией имени "Георгий", однако на сегодняшний день оно уже много лет является популярным самостоятельным именем, хотя церковной формой имени Егор продолжает оставаться имя Георгий.

Иван, — это популярное имя еврейского происхождения, которое можно перевести как "подарок Божий".

Семен, — это одна из форм еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Ян, — есть две версии происхождения этого имени. В соответствии с первой, оно может значить "помилованный Богом", а согласно второй, — происходить от имени римского божества Януса.

Женские именины 2 мая

Матрена, — это имя латинского происхождения, которое значит "матушка", "госпожа", "мать семьи".

Как известно, в разные дни церковью почитаются разные святые и мученики, — в те же самые дни празднуют свои Дни ангела люди, которые носят одно с ними имя и родились незадолго до дня памяти. Принято считать, что святые являются покровителями своих тезок, присматривают с небес за ними в течение их жизни и оберегают от проблем.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему строго запрещено мыть посуду в гостях по народным приметам, — не все знают, но это может привести к серьезным проблемам с деньгами.