Забудьте про неприятный запах навсегда: что делать, чтобы дома приятно пахло

Избавиться от неприятного запаха можно при помощи комплексного подхода

Пока вы находитесь в квартире, вы можете не ощущать неприятный запах из холодильника, раковины или других мест. Но когда возвращаешься c улицы, то, открывая дверь, вместо приятного аромата можно почувствовать смесь запахов сырости, мусорного ведра или неубранного кошачьего лотка.

На портале Pixel inform рассказали о том, как избавиться от неприятного запаха в доме и сделать аромат вашего жилища свежим. Вам не нужно ничего покупать, наоборот, придется от кое чего избавиться.

Во-первых, необходимо следить за состоянием канализации. Если у вас забились трубы, то неприятного запаха не избежать. Чтобы не доводить до этой проблемы, не забывайте про профилактику. Для этого используйте специальный растворители, как магазинные, так и народные, о которых мы рассказывали ранее.

Следующим популярным источником неприятного запаха в доме может быть ванная комната, в которой из-за повышенной влаги может образовываться плесень. Чтобы избавиться от плесени в ванной используйте раствор уксуса с пищевой содой или другие средства. Важно регулярно обрабатывать пораженные участки, чтобы избавиться от плесени.

Кроме того, избыточная влага может собираться не только в ванной, но и других комнатах. Чтобы избавиться от этого, используйте активированный уголь. Разложите таблетки на разных поверхностях, чтобы они впитали влагу.

Если в помещении живет курильщик, то запах сигарет можно легко убрать при помощи нашатырного спирта. Достаточно капнуть несколько капель в воду и вымыть ею пол в помещении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими, а неприятный запах хорошо отстирывался. Для этого во время стирки нужно добавить пару капель средства, которое точно есть у вас дома.