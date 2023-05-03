Таропрогноз на 4 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Некоторым стоит отдохнуть

В четверг, 4 мая, многим стоит посвятить время себе любимому, при этом некоторых также могут ждать приятные неожиданные перемены.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на четвертый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Король пентаклей, Паж жезлов, Пятерка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Король пентаклей

В этом положении карта говорит, что в четверг Вы можете проявить бесчестие, скупость или грубость, будете склонны к подлым поступкам и похоти. Лучше не перерабатывайте в этот день, посвятите время отдыху и хобби.

Паж жезлов

4 апреля Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Пятерка кубков

Эта карта говорит о человеке, который в печали из-за каких-то потерь или проблем, однако при этом сам отвернулся от всего хорошего, что у него есть, просто не замечает позитива. Подумайте, на что Вам может намекать эта карта.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться в мае 2023 года по картам Таро.