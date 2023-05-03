У кого День ангела 4 мая: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 4 мая, в 2023 году отмечается Международный день пожарных, Всемирный день щедрости, День борьбы с буллингом, День невысоких людей, День Звездных войн. Также носители десяти имен празднуют свои Дни ангела в этот день.

Мужские именины 4 мая

Александр, — это греческое имя, которое уже много столетий устойчиво популярно практически по всему миру. Дословно оно значит "защитник".

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Денис, — считается, что это имя произошло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса.

Иван, — очень распространенное имя еврейского происхождения, которое переводится как "подарованный Богом".

Максим, — это имя происходит от латинского maximus, что значит "величайший" или "самый большой".

Николай, — это древнегреческое имя, которое значит "победитель народов".

Теодор, Федор, — эти два имени появились как две разные формы греческого имени Теодорос, которое переводится как "Божий дар".

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то".

Ян, — по одной версии, это еврейское имя, которое значит "благодать Божья", по другой, — оно происходит от имени римского божества начала и конца Януса.

Женские именины 4 мая не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам настоятельно не рекомендуется спать на двух подушках, — не все знают, к каким последствиям это может привести.