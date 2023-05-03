Урожая не ждите: пять ошибок огородников, которые уничтожат посевы редиса

Чтобы получить хороший урожай редиса, следуйте простым правилам

Одна из неприхотливых культур на огороде – редис, хотя ему тоже не повредят удобрения. Самое главное, правильно ухаживать за растением и не забывать о поливе, иначе урожая не получите.

Стоит обратить внимание на пять распространенных ошибок при выращивании редиса. Об этом пишет журнал "Вона".

Ошибка №1: посев в жару

Вместо сочных корнеплодов вы получите много зелен, ботвы и стрелок, если будете заниматься посевом редиса в жаркую погоду. Эта культура больше предпочитает прохладу. Идеальные условия для этого овоща – диапазон от 16 до 22 градусов тепла.

Ошибка №2: чрезмерное количество света

Слишком долгий световой день не стимулирует редис к развитию. Поэтому рекомендуется сеять культуру с конца апреля по начало июня, когда солнца еще не так много. Также вы можете специально создавать тень для редиса после 19-20 часов, если высадили растение позже вышеупомянутого периода.

Ошибка №3: мало полива

Редис любит обильный полив. Если воды мало, то плоды трескаются, становятся сухими и не вкусными. Поддерживайте почву слегка влажной, засуха уничтожит урожай редиса.

Ошибка №4: нет прореживания

Чтобы плоды редиса могли развиваться и расти крупными, важно прореживать грядки. Если сеете растение густо, то благодаря этой регулярной манипуляции сможете собирать урожай очень долго.

Ошибка №5: поздний сбор урожая

Редис будет невкусным, если перерастет. Треснутые плоды также образуются, если растения слишком долго остается в почве. Кроме того, несвоевременная уборка овощей грозит появлением стрелок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как защитить редис от главных вредителей этой культуры. Опытная дачница раскрыла секрет роскошного урожая.