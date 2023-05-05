Таропрогноз на 6 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

День обещает быть тяжелым, но не для всех

В субботу, 6 мая, некоторых может ждать крушение планов и обман, однако у других наоборот может исполнится давнее потаенное желание.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на шестой день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Семерка мечей, Туз кубков, Десятка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Семерка мечей

Эта карта предупреждает о том, что Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не проявляйте в субботу наивности и лишнего доверия, и лучше отложите принятие важных решений. Проблемы могут подкрасться с неожиданного фронта.

Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно в субботу исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.

Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. 6 мая какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.