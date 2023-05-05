Укр

Таропрогноз на 6 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз Таро, чего Вам ждать на шестой день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на шестой день мая. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть тяжелым, но не для всех

В субботу, 6 мая, некоторых может ждать крушение планов и обман, однако у других наоборот может исполнится давнее потаенное желание.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на шестой день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Семерка мечей, Туз кубков, Десятка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Семерка мечей

Эта карта предупреждает о том, что Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не проявляйте в субботу наивности и лишнего доверия, и лучше отложите принятие важных решений. Проблемы могут подкрасться с неожиданного фронта.

Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно в субботу исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.

Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. 6 мая какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро