День святого Луки 5 мая: почему в этот день запрещается сидеть на пороге и другие запреты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В народном календаре 5 мая больше известно как Луковый день
В этот день, 5 мая, согласно церковному календарю православная церковь вспоминает апостолов от 70 Луки и Климента. В народе отмечается день Луки, или Луковый день.
Имя святого Луки наши предки связали с огородными работами. Именно 5 мая крестьяне посвящали день луку — травянистому растению, который считался целебным, и без которого не обходился ни будничный, ни праздничный стол, ведь лук — неотъемлемая часть национальной кухни. Многие готовят блюда из лука, например, луковый суп, пирог с луком или луковый мармелад.
В этот праздник принято высаживать лук, поскольку считается, что это один из самых удачных дней в мае для высадки луковичных растений, будет хороший урожай. Также 5 мая в старину связку лука вывешивали около входа в дом. По поверьям, она отгоняет нечистую силу.
Что нельзя делать 5 мая в день святого Луки
- Задерживаться на пороге или сидеть на нем. Порог считается переходом между мирами и может быть опасен, особенно для беременных.
- Беременным готовить пироги с мясом — повлияет на легкость беременности.
- Печь блины — можно привлечь злых духов.
- Находиться в одиночестве — можно привлечь нападения нечистой силы.
Ранее "Телеграф" писал, какие государственные и профессиональные праздники отмечаются в Украине в мае 2023 года. Известно, что в последнем месяце весны у украинцев будет 23 рабочих дня.