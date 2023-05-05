День святого Луки 5 мая: почему в этот день запрещается сидеть на пороге и другие запреты

В народном календаре 5 мая больше известно как Луковый день

В этот день, 5 мая, согласно церковному календарю православная церковь вспоминает апостолов от 70 Луки и Климента. В народе отмечается день Луки, или Луковый день.

Имя святого Луки наши предки связали с огородными работами. Именно 5 мая крестьяне посвящали день луку — травянистому растению, который считался целебным, и без которого не обходился ни будничный, ни праздничный стол, ведь лук — неотъемлемая часть национальной кухни. Многие готовят блюда из лука, например, луковый суп, пирог с луком или луковый мармелад.

В этот праздник принято высаживать лук, поскольку считается, что это один из самых удачных дней в мае для высадки луковичных растений, будет хороший урожай. Также 5 мая в старину связку лука вывешивали около входа в дом. По поверьям, она отгоняет нечистую силу.

Что нельзя делать 5 мая в день святого Луки

Задерживаться на пороге или сидеть на нем. Порог считается переходом между мирами и может быть опасен, особенно для беременных.

Беременным готовить пироги с мясом — повлияет на легкость беременности.

Печь блины — можно привлечь злых духов.

Находиться в одиночестве — можно привлечь нападения нечистой силы.

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