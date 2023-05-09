У кого День ангела 10 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 10 мая, в 2023 году отмечается Международный день чистой комнаты, День ветряка, День девяти жизней, Всемирный день движения "За здоровье". Кроме того, в этот день носители сразу 13 имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 10 мая

Георгий, — с греческого это имя значит "земледелец".

Егор, — долгое время это было простонародной формой имени "Георгий", однако на сегодняшний день это давно уже самостоятельное имя, при том весьма популярное в Украине.

Иван, — это распространенное имя имеет еврейское происхождение и значит "подарок Божий".

Илларион, — с древнегреческого переводится как "веселый", "радостный", "тихий".

Николай, — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель народов".

Павел, — латинское имя, которое буквально значит "малый" или "небольшой".

Петр, — это имя имеет древнегреческое происхождение и буквально значит "скала" или "камень".

Семен, — имя древнееврейского происхождения, которое значит "Бог услышал".

Сергей, — это латинское имя, которое по разным версиям может значить "слуга Божий", "высокочтимый", "защитник".

Степан, — древнегреческое имя, которое переводится "корона", "диадема".

Ян, — по одной версии, это форма еврейского имени Йоханан, которое переводится как "благодать Божия", по другой же имя произошло от имени римского бога начала и конца Януса.

Женские именины 10 мая

Анастасия, — это имя греческого происхождения, которое значит "воскресение", "возрождение", "возвращение к жизни".

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам строго запрещено мыть посуду в гостях, — такой жест вежливости по поверьям может иметь серьезные последствия.