У кого День ангела 10 мая: женские и мужские именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В среду, 10 мая, в 2023 году отмечается Международный день чистой комнаты, День ветряка, День девяти жизней, Всемирный день движения "За здоровье". Кроме того, в этот день носители сразу 13 имен празднуют свои Дни ангела.
Мужские именины 10 мая
Георгий, — с греческого это имя значит "земледелец".
Егор, — долгое время это было простонародной формой имени "Георгий", однако на сегодняшний день это давно уже самостоятельное имя, при том весьма популярное в Украине.
Иван, — это распространенное имя имеет еврейское происхождение и значит "подарок Божий".
Илларион, — с древнегреческого переводится как "веселый", "радостный", "тихий".
Николай, — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель народов".
Павел, — латинское имя, которое буквально значит "малый" или "небольшой".
Петр, — это имя имеет древнегреческое происхождение и буквально значит "скала" или "камень".
Семен, — имя древнееврейского происхождения, которое значит "Бог услышал".
Сергей, — это латинское имя, которое по разным версиям может значить "слуга Божий", "высокочтимый", "защитник".
Степан, — древнегреческое имя, которое переводится "корона", "диадема".
Ян, — по одной версии, это форма еврейского имени Йоханан, которое переводится как "благодать Божия", по другой же имя произошло от имени римского бога начала и конца Януса.
Женские именины 10 мая
Анастасия, — это имя греческого происхождения, которое значит "воскресение", "возрождение", "возвращение к жизни".
Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная".
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