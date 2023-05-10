День Семена Ранопашца: что может случиться плохого, если 10 мая выбросить продукты или ненужные вещи

Этот день наши предки считали опасным для избавления от вещей и лепки вареников

Сегодня, в среду, христианский мир чествует память Симеона — епископа Иерусалимского, который был одним из апостолов от 70-ти, и жил он во II веке. В народном календаре этот день, 10 мая, известен как Семен Ранопашец.

В это время на Руси начиналась подготовка земли к посеву сельскохозяйственных культур. Считалось, что хорошим знаком является легкий дождик во время посева саженцев. Также фермеры старались не отвлекаться на другие дела до тех пор, пока полевые работы не будут выполнены.

10 мая рекомендуется уделить внимание повседневным делам, сохраняя оптимистическое настроение. Этот день благоприятен для избавления от вредных привычек. Также стоит хотя бы на короткое время выйти на улицу в этот праздник. Согласно поверью, солнечные лучи 10 мая могут помочь избавиться от заболеваний и недугов.

Что нельзя делать 10 мая

Заниматься самоедством и самокритикой — плохое настроение 10 мая может перерасти в тоску и депрессию.

Ругаться, конфликтовать, чтобы не ухудшить ситуацию в общении с окружающими.

Приносить домой бездомных животных — это приведет к несчастью.

Лепить вареники с грибами или капустой, иначе есть риск оказаться обманутыми.

Выбрасывать лишние продукты или ненужные вещи — можно "выбросить" из дома благополучие.

Покупать и ремонтировать обувь 10 мая — долго не прослужит.

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