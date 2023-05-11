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Таропрогноз на 12 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на двенадцатый день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двенадцатый день мая. Фото telegraf.com.ua

Столь хорошие дни бывают редко

Пятница, 12 мая 2023 года, обещает быть на удивление положительным и радостным днем для большинства.

Так обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на двенадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка кубков, Девятка кубков, Император

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.

Император

Конец рабочей недели может принести Вам реализацию в профессиональной или личной жизни. Вооружившись рассудительностью и аналитическими способностями, Вы наконец сможете узреть практический результат своей работы. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача будет на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему не нужно выбрасывать кольцо от бутылки с подсолнечным маслом, — оказывается, эта заглушка может быть очень полезна.

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