Таропрогноз на 12 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Столь хорошие дни бывают редко

Пятница, 12 мая 2023 года, обещает быть на удивление положительным и радостным днем для большинства.

Так обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на двенадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка кубков, Девятка кубков, Император

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.

Император

Конец рабочей недели может принести Вам реализацию в профессиональной или личной жизни. Вооружившись рассудительностью и аналитическими способностями, Вы наконец сможете узреть практический результат своей работы. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача будет на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему не нужно выбрасывать кольцо от бутылки с подсолнечным маслом, — оказывается, эта заглушка может быть очень полезна.