Девять целителей 12 мая: почему в этот день нельзя просеивать муку и делиться планами

Эту дату наши предки считали удачной для любого лечения и целительства

В эту пятницу за церковным календарем верующие восточного обряда почитают девять мучеников Кизических, которые жили в III веке в городе Кизик (Турция) и погибли через отсечения голов во времена гонения на христиан при императоре Диоклетиане.

В народе мученики считаются избавителями от оспы и толкователями сновидении. На Руси 12 мая собирали лекарственные растения. Верили, что в этот день они обладают сверхъестественной силой: их сушили, из них делали лечебные настои и настойки.

12 мая считается днем, когда, согласно народным приметам, также имеет целебные свойства ветер. Наши предки выходили на улицу и наслаждались теплым весенним ветром на лице, чтобы запастись здоровьем на целый год, а также проветривали свои дома в течение целого дня.

12 мая предсказывали, каким будет лето и что стоит ожидать от урожая. К примеру, если в этот день наблюдалось много майских жуков, то лето будет засушливым, или если много пчел появилось, стоит ожидать богатого урожая овощей.

Что нельзя делать 12 мая

Завидовать, иначе Девять целителей накажут завистников болезнями.

Делиться планами — окажутся бесперспективными и ненадежными, не смогут осуществиться.

Окунаться в водоемы целиком — считали, что водяной может схватить за волосы и утянуть на дно.

Просеивать муку 12 мая — в старину верили, что так можно потерять зрение.

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