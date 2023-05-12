Девять целителей 12 мая: почему в этот день нельзя просеивать муку и делиться планами
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Эту дату наши предки считали удачной для любого лечения и целительства
В эту пятницу за церковным календарем верующие восточного обряда почитают девять мучеников Кизических, которые жили в III веке в городе Кизик (Турция) и погибли через отсечения голов во времена гонения на христиан при императоре Диоклетиане.
В народе мученики считаются избавителями от оспы и толкователями сновидении. На Руси 12 мая собирали лекарственные растения. Верили, что в этот день они обладают сверхъестественной силой: их сушили, из них делали лечебные настои и настойки.
12 мая считается днем, когда, согласно народным приметам, также имеет целебные свойства ветер. Наши предки выходили на улицу и наслаждались теплым весенним ветром на лице, чтобы запастись здоровьем на целый год, а также проветривали свои дома в течение целого дня.
12 мая предсказывали, каким будет лето и что стоит ожидать от урожая. К примеру, если в этот день наблюдалось много майских жуков, то лето будет засушливым, или если много пчел появилось, стоит ожидать богатого урожая овощей.
Что нельзя делать 12 мая
- Завидовать, иначе Девять целителей накажут завистников болезнями.
- Делиться планами — окажутся бесперспективными и ненадежными, не смогут осуществиться.
- Окунаться в водоемы целиком — считали, что водяной может схватить за волосы и утянуть на дно.
- Просеивать муку 12 мая — в старину верили, что так можно потерять зрение.
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