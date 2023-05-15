Разрыхлите землю вокруг этого овоща, как только сеянцам будет 3-4 недели: секрет опытных дачников

Вы получите роскошный урожай моркови, если уделите внимание почву на междурядье

Морковь – достаточно проста и неприхотлива, однако и это растение нуждается в удобрениях и правильном поливе. А еще культура обожает разрыхление почвы. Правда, слишком ранняя манипуляция загубит, а не улучшит урожай.

Опытные огородники советуют разрыхлять землю вокруг моркови, как только сеянцам исполнится 3-4 недели. Об этом пишет журнал "Вона".

Разрыхление почвы – знакомая любому дачнику процедура, однако с ней нужно быть аккуратным, иначе есть риск повредить корни растения. К примеру, огурцам вовсе не рекомендуется подобные вмешательства на грядках, а вот морковь любит, когда земля рыхлая.

Чтобы разрыхление способствовало росту моркови, нельзя проводить его ранее 3-4 недель спустя посева. В противном случае вы получите "рогатые" и корявые корнеплоды. Аэрация почвы желательна растению, так как в таких условиях морковь лучше растет и развивается.

Кроме того, вместе с разрыхлением рекомендуется проводить окучивание. Благодаря этому верхушки плодов не будут выпирать и зеленеть. А это, как известно дачникам, главная причина горечи моркови.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем нужно удобрить землю для грядок моркови. Рекомендуется внести подкормку непосредственно перед посадкой культуры.