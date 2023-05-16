Праздник 16 мая: почему на Мавру Рассадницу нужно украсить дом березовыми веточками

Огородные посадки в этот день обязательно орошались освященной водой

В этот вторник, 16 мая, православная церковь почитает память святых мучеников Тимофея и Мавры. В народном календаре этот день известен как "Мавра Рассадница" или "Мавра Молочная", и с ним связаны определенные традиции и запреты.

Начиная с этого дня, на Руси начинали высаживать молодые растения и засевать огороды. Новые посадки обязательно орошались освященной водой, поскольку верили, что это поможет защитить молодые ростки от вредителей, таких как гусеницы или тли.

Молочной Мавру назвали потому, что именно 16 мая особенно вкусным считалось коровье молоко – из него пастухи даже варили специальную мавринскую кашу, которая считается самой вкусной и полезной.

По народным приметам, если в жизни черная полоса, то дом 16 мая нужно украсить березовыми веточками, принесенные из леса. Верили, что это отпугнет неудачу и вернет благополучие всем домочадцам.

Что нельзя делать 16 мая

Заниматься любыми видами строительства — в доме счастья не будет.

Грустить и печалиться — все лето может пройти в скорбях.

Гадать и заниматься колдовством — может постичь большая беда.

Скандалить со своей второй половинкой — семейная жизнь не сложится.

Мыть голову — могут начаться неприятности.

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