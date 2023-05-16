У кого День ангела 17 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 17 мая, отмечается День пульмонолога, Всемирный день электросвязи и информационного общества, Международный день борьбы с гипертонией, Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Кроме того, носители десяти имен празднуют в этот день свои Дни ангела.

Женские именины 17 мая

Мария, — это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится по разным версиям как "горькая", "печальная", "любимая", "желанная".

Пелагея, — это древнегреческое имя, которое переводится как "морская" и является эпитетом богини Афродиты.

Мужские именины 17 мая

Антон, — древнеримское имя, которое переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Иван, — древнее еврейское имя, которое переводится как "подарованный Богом".

Кирилл, — это имя пришло к нам из Древней Греции и значит "господин", "владыка", "хозяин".

Клим, — сокращенная форма римского имени Климент, которое переводится как "милосердный".

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву".

Никита (Микита), — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель".

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".

Ян, — есть две основные версии, откуда могло взяться это имя. Согласно первой, оно древнееврейское и значит "подарок Божий", а по другой, — произошло от имени бога начала и конца Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему паутина у входной двери, — очень хороший знак по народным приметам.