У кого День ангела 17 мая: женские и мужские именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В среду, 17 мая, отмечается День пульмонолога, Всемирный день электросвязи и информационного общества, Международный день борьбы с гипертонией, Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Кроме того, носители десяти имен празднуют в этот день свои Дни ангела.
Женские именины 17 мая
Мария, — это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится по разным версиям как "горькая", "печальная", "любимая", "желанная".
Пелагея, — это древнегреческое имя, которое переводится как "морская" и является эпитетом богини Афродиты.
Мужские именины 17 мая
Антон, — древнеримское имя, которое переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".
Иван, — древнее еврейское имя, которое переводится как "подарованный Богом".
Кирилл, — это имя пришло к нам из Древней Греции и значит "господин", "владыка", "хозяин".
Клим, — сокращенная форма римского имени Климент, которое переводится как "милосердный".
Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву".
Никита (Микита), — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель".
Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".
Ян, — есть две основные версии, откуда могло взяться это имя. Согласно первой, оно древнееврейское и значит "подарок Божий", а по другой, — произошло от имени бога начала и конца Януса.
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