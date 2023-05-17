У кого День ангела 18 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 18 мая, в 2023 году отмечается День вышиванки в Украине, Международный день музеев, День Розовой Пантеры, День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Кроме того, носители четырех имен празднуют в этот день свои Дни ангела.

Мужские именины 18 мая

Адриан, — это латинское мужское имя, которое можно трактовать и как "адриатический", и как "житель города Адрия". 18 мая церковью почитается преподобный Адриан Монзенский.

Яков, — это библейское имя, которое буквально значит "тот, кто следует за кем-то". 18 мая отмечается обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского.

Женские именины 18 мая

Ирина, — это популярное женское имя имеет древнегреческое происхождение и буквально значит "мир" или спокойствие". 18 мая почитается великомученица Ирина Македонская. Стоит заметить, что эта святая Ирина жила в I веке во Фракии, была дочерью язычника, но решила следовать вере Христа, отказалась от замужества и пыталась убедить родителей принять веру, за что отец приказал бросить ее под копыта коней, но свершилось чудо, и он уверовал. Ирина Македонская провела жизнь в строгом воздержании, непрестанно молилась и обратила в веру около 10 тысяч язычников.

Арина, — считается, что это имя возникло как простонародная форма имени Ирина, которая спустя время стало самостоятельным именем. Покровительницами Арин остаются святые Ирины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно улучшить скорость и производительность телефона с помощью простого трюка.