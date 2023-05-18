Что нельзя делать на Арину Капустницу 18 мая, чтобы не остаться в девках

Мужчин в этот день в старину к огороду не подпускали

В этот четверг православная церковь вспоминает Арину Македонскую, жившую в I веке и пострадавшую за свою веру. Верующие ей молятся о здоровье для себя и своих близких. По народному календарю отмечается праздник Арина Капустница.

Святую Арину прозвали "Капустницей" из-за обычая, когда в честь этого дня, 18 мая, наши предки высаживали на грядки рассаду капусты. Хозяйки должны были работать на огороде в одиночку, в то время как мужчинам вообще запрещалось заниматься огородными работами.

На Руси в этот день следили за погодными условиями. Проливной дождь 18 мая предвещал наступление неблагоприятной погоды на протяжении нескольких дней. Если на Арину певчие птицы затихли, это предвещало ненастье.

Что нельзя делать 18 мая

Незамужним девушкам ходить в гости к родственникам, который живут без пары — никто не возьмет замуж.

Оставлять грязную посуду на ночь — в дом проникнет нечистая сила.

Жаловаться на свою жизнь и рассказывать о проблемах — невезения могут участиться и усугубиться.

Есть капусту и огурцы — это приведет к плохому урожаю.

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