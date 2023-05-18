У кого День ангела 19 мая: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 19 мая, в 2023 году отмечается День памяти жертв политических репрессий в Украине, День Иерусалима, День блокнота, День майского солнца, Всемирный день борьбы с гепатитом. Также в этот день празднуют свой День ангела носители шести имен.

Мужские именины 19 мая

Василий, — это распространенное имя греческого происхождения, которое переводится как "царь" или "царский".

Денис, — считается, что это имя произошло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса. 19 мая церковью почитается мученик Дионисий Фракийский.

Иван, — это имя имеет еврейское происхождение и значит "подарованный Богом". 19 мая почитается Иоанн Новый.

Илларион, — с древнегреческого переводится как "веселый", "радостный", "тихий".

Савва, — еврейское имя, значение которого трактуется как "старец", "мудрец". 19 мая отмечается перенесение мощей архиепископа Саввы I Сербского.

Ян, — многие считают, что имя Ян имеет общее происхождение с именем Иван, и тоже значит "подарок Божий". Однако есть и версия, что это имя могло произойти от имени римского бога начала и конца Януса.

Женские именины 19 мая не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью маленькой хитрости заметно усилить скорость домашнего Wi-Fi.