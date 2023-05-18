5 простых советов, которые помогут сохранить здоровье рта

Соблюдение простых рекомендаций позволит забыть о проблемах с зубами

Уход за полостью рта – это не то, что можно сделать раз и забыть. Это постоянная работа, требующая внимания и дисциплины. Но результат того стоит: здоровая и красивая улыбка, свежее дыхание и меньший риск заболеваний.

Чистите зубы дважды в день

Это самая базовая и самая важная рекомендация по уходу за полостью рта. Чистка зубов помогает удалить бактериальный налет, образующийся на поверхности зубов и может приводить к кариесу, воспалению десен и неприятному запаху изо рта. Чистить зубы следует дважды в день – утром и вечером – в течение двух-трех минут каждый раз. Важно выбирать правильную зубную щетку (не слишком жесткую и не слишком мягкую) и зубную пасту (с фтором и без абразивных частиц). Также следует чистить не только передние, но и боковые и задние поверхности зубов, а также язык.

Используйте зубную нить или межзубную щетку

Чистка зубами не всегда достаточна для полной очистки полости рта. Иногда между зубами остаются остатки пищи или налет, который нельзя удалить щеткой. Тогда на помощь приходят зубная нить или межзубная щетка. Они позволяют проникнуть в труднодоступные места и предотвратить образование кариеса между зубами. Использовать зубную нить или межзубную щетку следует ежедневно, лучше перед сном, после чистки зубами.

Ограничивайте потребление сахара и кислых продуктов

Питание также влияет на состояние полости рта. Некоторые продукты могут повреждать эмаль зубов или способствовать развитию бактерий. Особенно вредны сахар и кислотные продукты (например, соки, газировка, цитрусовые). Сахар является питательной средой для бактерий, с которой они добывают кислоту, разрушающую эмаль. Кислотные продукты также могут корродировать эмаль и вызывать чувствительность или эрозивное поражение зуба. Поэтому следует ограничить потребление этих продуктов или промывать рот водой после каждого приема пищи или напитка.

Подбирайте правильные продукты для ухода за полостью рта.

Не все средства для гигиены рта все равно полезны. Некоторые могут содержать вредные или аллергические вещества, которые могут раздражать слизистую рта или вызвать аллергическую реакцию. Также следует избегать продуктов, обладающих высоким содержанием спирта, поскольку они могут высушивать рот и способствовать развитию бактерий. Вместо этого можно использовать бесспиртовой антибактериальный ротовой ополаскиватель.

Регулярно посещайте стоматолога

Даже если вы соблюдаете все правила ухода за полостью рта, это не гарантирует, что у вас не будет никаких проблем с зубами или деснами. Поэтому следует регулярно (не реже раза в полгода) посещать стоматолога для профессионального осмотра и чистки зубного камня. Стоматолог может выявить начальный этап кариеса или воспаления десен и назначить своевременное лечение. Также стоматолог может посоветовать вам индивидуальную схему ухода за полостью рта, в зависимости от особенностей вашего зубного ряда и состояния слизистой оболочки.

Напомним, что следует также следить за ощущениями в вашей полости рта. Неприятный привкус во рту может свидетельствовать о болезненном состоянии. Одним из заболеваний рта является воспаление десен и слизистой — читайте также, какие меры по профилактике могут избежать этих проблем.