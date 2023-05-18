Таропрогноз на 19 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Не стоит игнорировать советы в этот день

В пятницу, 19 мая 2023 года, некоторые могут столкнуться с трудностями и испытаниями, однако другие наоборот могут неожиданно найти ответ на волнующий вопрос.

Об этом говорят Таро, которые выпали в раскладе на девятнадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Отшельник, перевернутый Король кубков, Король мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Отшельник

Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, — карта указывает на то, что Ваша интуиция будет острее прежнего. Также не пропускайте мимо ушей советы, возможно в них будет крыться ответ на волнующий Вас вопрос.

Перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что в пятницу Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении с людьми в этот день, — кто-то из них может носить маску.

Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть", и она указывает на то, что в ближайшее время судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.