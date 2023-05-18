Юлия Магдич объяснила, откуда восточные мотивы на украинских вышиванках

Украинцы много путешествуют и стирают границы, говорит известная дизайнер

Украинцы, покинувшие Родину, спасаясь от войны, за границей живут в поликультурной среде, впитывая в себя целый "коктейль" традиций и сочетая его с нашим культурным кодом, частью которого является украинская вышиванка.

Об этом известная отечественная дизайнер вышиванок Юлия Магдич рассказала в интервью "Телеграфу".

"Я искренне верю, что мы сейчас живем в обществе нового образца. Это динамичное, космополитичное общество. Мы много путешествуем, коммуникации стали очень быстрыми и простыми, мы видим смешанные браки, стирание границ. Наши дети живут в двойных — тройных культурах. Даже те, кто жил в монокультурной среде, теперь, во время войны, уехал в Европу — и ассимилируется. Несет туда украинский культурный код", — рассказывает она.

По словам Юлии Магдич, этот поликультурализм уже захватил мир.

"И этот процесс не может состояться без закономерного явления — отката от него — это проявляется в обостренном интересе к происхождению, корням, традициям. Этот коктейль мы все сейчас чувствуем. Я же просто отражаю его в коллекциях.

Не обошлось и без любви к Востоку. Я не могу его постичь, но в то же время и очень хорошо его чувствую", — подытожила известная дизайнер.

Юлия Магдич в вышитом платье с восточными мотивами

Больше о современных украинских вышиванках, рисунках и узорах — читайте на сайте "Телеграфа": "Вышиванки во время войны: дизайнер Юлия Магдич рассказала о значении танков и ДНК нации в цветах".

Напомним, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе, олимпийский чемпион по боксу Александр Усик (20-0, 13 KO) в день вышиванки порадовал своих фанатов фото в национальной одежде и вызвал истерику у россиян.