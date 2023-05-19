У кого День ангела 20 мая: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 20 мая, в 2023 году отмечается День украинских героев, День Европы, День банковских работников Украины, День науки, День переводчиков жестового языка в Украине, Всемирный день травматолога, Всемирный день пчёл, Всемирный день метрологии, Всемирный день мопсов, Европейский день моря. Кроме того, носители сразу десяти имен в этот день празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 20 мая

Акакий, — древнегреческое имя, которое переводится как "кроткий", "неплохой", "тот, который не делает зла". 20 мая почитается мученик Акакий Каппадокиянин, Византийский.

Антон, — древнее римское имя, которое переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы". 20 мая церковью почитается столпник Антоний Марткопский, Иверский.

Давид, — имя древнееврейского происхождения, которое значит "любимец", "возлюбленный". 20 мая в церкви чтится преподобный Давид Гареджийский.

Иван, — еврейское имя, что значит "подарованный Богом". 20 мая почитается преподобный Иоанн Зедазнийский.

Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что значит "Бог приумножил". 20 мая чтится епископ Иосиф Алавердский.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "подобный Богу". 20 мая почитается преподобный Михаил Улумбийский.

Нил, — согласно основной версии, это имя происходит от древнегреческого "Нейлос" (так называли бога реки Нил). 20 мая в церкви почитается обретение мощей преподобного Нила Мироточивого, Афонского.

Семен, — это одна из форм еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом". 20 мая чтится преподобный Шио (Симеон) Мгвимский.

Степан, — греческое имя, что значит "корона", "диадема". 20 мая почитается преподобный Стефан Хирский.

Ян, — считается, что имя Ян имеет общее происхождение с еврейским именем Иван, и тоже значит "подарованный Богом". Покровителями Янов тоже выступают святые Иоанны.

Женские именины 20 мая не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как полезно может быть класть губку для посуду в барабан стиральной машинки перед стиркой.