Таропрогноз на 20 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

День выдастся не самым простым

В субботу, 20 мая, многие могут быть подвержены депрессивному настроению и склонны сами создавать себе проблемы, однако другие наоборот смогут наконец найти выход из сложной жизненной ситуации.

Об этом говорят Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Дьявол, Девятка мечей, Королева кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Дьявол

Обычно это карта токсичности, страха и ошибок, но в перевернутом виде она наоборот указывает на то, что Вы наберетесь силы и храбрости, чтобы начать освобождаться от манипуляций и негатива, которые давили на Вас в последнее время в какой-то из сфер жизни.

Девятка мечей

Вы можете столкнуться с наплывом вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Что бы не случилось, — не вините себя слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.

Королева кубков

Возможно, в субботу Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака смогут обогатиться в 2023 году по картам Таро.