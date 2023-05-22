У кого День ангела 23 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 23 мая, в 2023 году отмечается День морской пехоты Украины, День Героев Украины, Международный день спортивной борьбы, Всемирный день черепахи, Международный день по искоренению акушерских свищей. Кроме того, носители пяти имен в этот день празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 23 мая

Василий, — древнегреческое имя, которое значит "царь", "царский", "царственный". 23 мая почитается перенесение мощей мученика Василия Мангазейского.

Кирилл, — древнегреческое имя, которое значит "господин", "владыка", "хозяин". 23 мая почитается мученик Киприан Бастийский, Месопольский.

Лаврентий, — латинское имя, которое по разным версиям значит "латинский", "римский", "житель Лаврента". 23 мая почитается преподобный Лаврентий Египетский.

Симон, — это форма еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом". 23 мая церковью чтится епископ Симон Печерский, Владимирский и Суздальский, Симон Юрьевецкий, Симон Радонежский, Симон Зилот.

Женские именины 23 мая

Таисия, — красивое греческое имя, которое буквально значит "та, что посвящена египетской богине плодородия Исиде". 23 мая почитается Таисия Египетская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно быстро сделать так, чтобы телефон разряжался медленнее.