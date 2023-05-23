У кого День ангела 24 мая: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 24 мая, отмечается День славянской письменности и культуры, Европейский день парков, День тиары, праздник горилки, Всемирный день шизофрении. Также в этот день носители шести имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 24 мая

Александр, — популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает". 24 мая чтится архиепископ Харьковский Александр Петровский, святитель.

Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что значит "Бог приумножил". 24 мая чтится митрополит Иосиф Астраханский.

Кирилл, — древнегреческое имя, которое значит "господин", "владыка", "хозяин".

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий". 24 мая почитается святой равноапостольный Кирилл (Константин) Философ, Моравский, — он покровительствует и Кириллам, и Константинам.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 24 мая церковью почитается священномученик Михаил Белороссов.

Ростислав, — славянское имя, которое буквально так и значит "возрастающая слава". 24 мая почитается равноапостольный Ростислав Великоморавский.

Женские именины 24 мая не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие популярные лайфхаки на самом деле опасны, — ими лучше не пользоваться.