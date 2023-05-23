Минус один сексуальный холостяк: звезда фильма "Капитан Америка" Крис Эванс готовится к свадьбе

Скорее всего бракосочетание состоится уже этим летом.

Популярный супергерой Капитан Америка совсем скоро превратится из холостяка в мужа. Американский актер, исполняющий эту роль, 41-летний Крис Эванс готовится к свадьбе со своей избранницей — 25-летней актрисой Альбой Баптистой, с которой ранее засветился на премьере романтической комедии Apple TV+ "Призрак".

По данным издания RadarOnline, один из самых сексуальных холостяков в мире планирует провести церемонию бракосочетания для родственников и самых близких друзей в своем родном штате Массачусетс, где кстати Эванс и Баптиста живут вместе с 2022 года.

Также отмечается, что Эванс очень взволнован будущим событием и уже не может дождаться, чтобы сделать Альбу своей супругой.

Напомним, что Крис и Альба начали тайно встречаться в 2021 году, скрывая свои отношения от общественности. Однако в сентябре 2022 года их роман был "раскрыт", после того, как в сети появились совместные фотографии со свидания.

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