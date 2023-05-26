У кого День ангела 26 мая: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 26 мая, отмечается Европейский день соседей, еврейский праздник Шавуот, Всемирный день рыжих, День сварщика, Всемирный день Дракулы. Кроме того, носители 14 имен празднуют в этот день свои Дни ангела.

Мужские именины 26 мая

Александр, — греческое имя, которое переводится как "защитник".

Василий, — древнегреческое имя, которое значит "царь", "царский", "царственный".

Гавриил, — это имя имеет древнееврейское происхождения и переводится как "Божий воин". Также в мире распространена такая форма этого имени как "Габриэль".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Егор, — долгое время это было просторечной формой имени Георгий, однако на сегодня это уже самостоятельное имя, при этом весьма популярное. Однако покровителями Егоров остаются святые Георгии.

Ефим, — имя греческого происхождения, которое красиво переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Иван, — это распространенное еврейское имя, которое значит "помилованный Богом".

Макар, — древнегреческое имя, которое значит "счастливый" или "блаженный".

Сергей, — латинское имя, которое значит "высокий", "знатный" или "слуга Божий".

Тарас, — это греческое имя, которое по разным версиям может переводиться как "волнующий", "возбуждающий" или "бунтарь".

Ян, — согласно основной версии, это имя имеет еврейское происхождение и переводится как "помилованный Богом".

Женские именины 26 мая

Ирина, — это популярное женское имя имеет древнегреческое происхождение и буквально значит "мир" или спокойствие".

Арина, — сначала это была просторечная форма имени "Ирина", но на сегодняшний день она стала вполне самостоятельным именем. 26 мая почитается святая Ирина Константинопольская, она выступает покровительницей как Ирин, так и Арин.

Гликерия, — это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "сладкая".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, на какие даты ПЦУ официально перенесла главные церковные праздники.