У кого День ангела 27 мая: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 27 мая, в 2023 году отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины, День защиты от Солнца, День изобретения шпрот. Кроме того, носители десяти имен празднуют свои Дни ангела в этот день.

Мужские именины 27 мая

Александр, — греческое имя, которое переводится как "защитник".

Иван, — это распространенное еврейское имя, которое значит "помилованный Богом".

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву". 27 мая почитается святитель Леонтий Иерусалимский.

Макар, — древнегреческое имя, которое значит "счастливый" или "блаженный".

Максим, — это одно из самых популярных мужских имен в Украине. Переводится с латинского как "самый большой" или "величайший". 27 мая почитается память мученика Максима Азийского.

Марк, — по разным версиям имя может происходит от имени римского бога войны Марса или от "молоток" с латинского.

Никита (Микита), — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель". 27 мая чтится святитель Никита, затворник Печерский и епископ Новгородский.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "тот, что следует за кем-то".

Ян, — согласно основной версии, это имя имеет еврейское происхождение и переводится как "помилованный Богом".

Женские именины 27 мая не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" делился лайфхаком, как легко почистить ковер в домашних условиях, — ковер станет идеально чистым без больших затрат времени и сил.