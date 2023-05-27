Сверхмощная альтернатива агрессивным гербицидам: как приготовить средство от сорняков из того, что есть на кухне

Большинство фермеров и садоводов используют этот рецепт

Вы ищете эффективные продукты для избавления от сорняков на вашем участке? Нет ничего лучше 100% натуральных методов и продуктов, которые радикально и очень эффективно борются с сорняками, при чем даже лучше, чем различная химия.

К счастью, существует множество способов ограничить распространение сорняков на вашем участке. При чем для этого не нужно покупать никаких специальных гербицидов, ведь все нужные ингредиенты для эффективного средства есть на вашей кухне, пишет santeplus.

Натуральное средство от сорняков: рецепт

Неудивительно, что пищевая сода входит в список эффективных и экономичных натуральных средств от сорняков. Кроме того, ее очень легко наносить на сорняки, которые растут повсюду на дорожках и плитах вашего сада или террасы.

С помощью садового шланга увлажните почву, которую вы хотите прополоть. Посыпьте обильным количеством пищевой соды прямо на сорняки. При необходимости используйте веник, чтобы рассеять порошок. При необходимости повторите эту операцию через несколько недель, чтобы удалить оставшиеся сорняки.

Почему это работает? Пищевая сода эффективна против сорняков благодаря своей способности поглощать влагу. Это прием, хорошо зарекомендовавший себя в швах между плитами.

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