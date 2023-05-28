У кого День ангела 29 мая: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 29 мая, в 2023 году отмечается День топографической службы ВСУ, Всемирный день здорового пищеварения, Международный день миротворцев ООН, День альпинистов. Кроме того, носители девяти имен в этот день празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 29 мая

Александр, — популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает".

Аркадий, — имя древнегреческого происхождения, которое значит "житель Аркадии", или в переносном значении "пастух".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Егор, — долгое время это было просторечной формой имени Георгий, однако на сегодня это уже самостоятельное имя, при этом весьма популярное.

Лаврентий, — латинское имя, которое по разным версиям значит "латинский", "римский", "житель Лаврента".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Теодор, Федор, — это две формы греческого имени Теодорос, которое значит "подарованный Богом" или "Божий дар".

Женские именины 29 мая не отмечаются.

Стоит заметить, что греко-католическая и Православная церковь Украины перешли на новоюлианский календарь, — "Телеграф" публиковал удобный календарь, на когда перенесли все важные церковные праздники.