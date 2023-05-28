Что запрещено делать на Пахома Теплого 28 мая, чтобы в кошельке всегда были деньги

День Пахома наши предки посвящали посевам

Согласно церковному календарю, 28 мая православная церковь чтит преподобного, египетского монаха Пахома Великого. Наши предки называли этот день Пахом Теплый, поскольку окончательно становилось тепло, можно было спокойно погреться на солнышке.

Много примет посвящено этому народному празднику, и все они связаны с погодой. Говорили: "Пришел Пахом — запахло теплом", "На Пахома тепло — все лето теплое".

Крестьяне стремились 28 мая закончить посев льна, овса и пшеницы. Они также занимались посадкой огурцов в открытый грунт. Верили, что все семена, которые они посеяли в землю в этот день, быстро прорастут, а также принесут обильный урожай.

Что нельзя делать 28 мая на Пахома Теплого

Чтобы в доме царили грязь и беспорядок, иначе и в кошельке будет всякий хлам вместо денег.

Утираться чужим полотенцем — придется разбираться с чужими проблемами.

Брать в руки чужие деньги — вместе с ними и долги заберете.

Незамужним девушкам делиться с подругами любовными планами — не получится воплотить в жизнь.

Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новый (юлианский) календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.