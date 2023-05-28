Цветоводы кладут подгузник на дно цветочного горшка: зачем они это делают

Абсорбирующие свойства этого предмета гигиены очень помогают в выращивании цветов

В арсенале цветоводов есть бесчисленное число лайфхаков. Один из них — использовать подгузники при посаде цветов в горшки.

Опытным путем установлено, что подгузники могут предотвращать как недостаток, так и переизбыток влаги. То есть в засушливый период он бережет растение от пересыхания, а при чрезмерном поливе не дает корням загнивать.

Так подгузникам нашлось применение при приготовлении субстрата для комнатных растений как дренажа и при выращивании рассады. Некоторые дачники пошли дальше — они используют наполнитель подгузников на грядках.

Внутри подгузника находится полимер полиакрилат натрия, который при контакте переходит в гелеобразную форму. Это такой же гидрогель, как и продаваемый в садовых магазинах.

Его гранулы или порошок могут впитать такое количество жидкости, которое намного превышает их вес, а затем постепенно отдавать ее растениям. Со временем гидрогель полностью разлагается в почве на простые соединения.

Разумеется, использовать нужно только новый подгузник. Его можно разрезать, или же положить целиком. Далее засыпать его тонким слоем почвы, погрузить в горшок растение и досыпать необходимое количество земли.

Лишняя вода от полива будет задерживаться в подгузнике, а не протекать наружу. Корни растения не пострадают от переувлажнения и будут потом постепенно извлекать воду из подгузника.

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