У кого День ангела 30 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 30 мая, в 2023 году отмечается Международный день феминизма (День женской эмансипации, День Жанны д'Арк), День окрошки, Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, Международный день объятий кошки. Кроме того, носители шести имен в этот день празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 30 мая

Адриан, — это латинское мужское имя, которое можно трактовать и как "адриатический", и как "житель города Адрия".

Афанасий, — редкое, но очень красивое имя, которое происходит из греческого языка и буквально значит "бессмертный".

Николай, — древнегреческое имя, что значит "победитель народов".

Степан, — греческое имя, что значит "корона", "диадема". 30 мая почитается святитель Стефан I, патриарх Константинопольский.

Женские именины 30 мая

Евдокия, — это имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "благославная", "любовь", "благоволение".

Ефросинья, — это греческое имя, которое буквально переводится как "радостная", "благомыслящая". 30 мая почитается святая преподобная Евфросиния, в миру Евдокия, великая княгиня Московская.

Стоит заметить, что ранее Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, — в связи с этим "Телеграф" публиковал удобный календарь, когда теперь все важные церковные праздники.