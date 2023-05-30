Самодельный раствор спасет морковь от гнили: чем ее поливать

Это средство готовится очень быстро и просто

Может показаться, что для получения хорошего урожая моркови будет достаточно посеять ее и вовремя поливать. Но если не подкармливать растение и не защищать от различного рода заболеваний, можно по окончанию дачного сезона выкопать гнилую морковь.

Чтобы урожай моркови был чистым и без болезней, нужно полить растение раствором марганца, пишет "Доброта". Делают это после второго прореживания.

Как приготовить марганцовый раствор для моркови

В 10-литровом ведре развести 3 г мaргaнцa и 2-3 г борной кислоты. Одного ведрa хвaтит нa 3-4 квадратных метра. Спустя три недели нужно повторить полив этим средством.

Перед использованием раствора марганцовки нужно обязательно пролить посаженую морковь чистой водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему огородникам советуют сажать морковь рядом с луком.