Праздник 31 мая: почему нельзя увольняться в последний день весны и другие народные запреты

На Федота Овсяника не стоит покупать вещи в секонд-хенде или комиссионке

В последний весенний день за церковным календарем христиане восточного обряда почитают память святого мученика Феодота Анкирского, живший в III веке. В народе святого прозвали Федотом Овсяником, так как этот день считался благоприятным для посева овса.

Весь акцент в последний день мая был сделан на приближающемся лете и ожидаемом урожае, который у наших предков всегда вызывал большие надежды. Особенно смотрели на погоду, от которой зависили результаты посева: если 31 мая от земли идет пар — это к дождю; если поздно расцвели яблони и рябины — осень будет поздняя; дуб перед ясенем в этот день лист пустил — нужно ждать засушливого лета.

Вообще в старину высоко ценили дубы и относились к ним с особым почтением. Множество обрядов и свадебных церемоний проходили под этими величественными деревьями. Чтобы избежать удара молнии, крестьяне высаживали дубы вдали от своих домов. Кроме того, они приносили подношения, чтобы умилостивить лесного духа.

Что нельзя делать 31 мая

Догонять транспортное средство — возникнут сложности в финансовых делах.

Увольняться — летом навалится много проблем.

Давать ключи от дома или рабочего кабинета кому-либо — придется сменить место работы или переехать.

Покупать вещи, которые уже кто-то носил, — придется отдавать старые долги.

Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новый (юлианский) календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.