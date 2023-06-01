Таропрогноз на 2 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Некоторым стоит приготовиться к плохим новостям

Пятница, 2 июня 2023 года, некоторым принесет временные трудности, в то время как другие смогут добиться успехов в делах и в чем-то изменить свою жизнь.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Восьмерка мечей, Суд, Рыцарь пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Восьмерка мечей

В пятницу Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами, также не будет сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. Скоро в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в среду Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в июне 2023 года согласно картам Таро.