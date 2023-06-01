У кого День ангела 2 июня: женские и мужские именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В пятницу, 2 июня, в 2023 году отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде, Международный день блудниц, Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. Также в этот день носители восьми имен празднуют свои Дни ангела.
Женские именины 2 июня
Сюзанна, — это красивое имя имеет еврейское происхождение и переводится как "лилия". 2 июня почитается святая преподобная Сосанна.
Мужские именины 2 июня
Александр, — популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает". 2 июня почитается мученик Александр Эгейский.
Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать". 2 июня почитается чудотворец Алексий Московский.
Иван, — это распространенное еврейское имя, которое значит "помилованный Богом". 2 июня почитается преподобный Иоанн Хиосский.
Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что значит "Бог приумножил". 2 июня почитается преподобный Иосиф Хиосский.
Никита (Микита), — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель". 2 июня почитается преподобный Никита Хиосский.
Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога". 2 июня почитается князь Довмонт (в крещении Тимофей) Псковский.
Ян, — по одной версии, это имя имеет общее происхождение с еврейским именем Иван (и тоже переводится как "помилованный Богом"), по другой же версии имя могло также произойти от имени римского бога начала и конца Януса.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине теперь все главные церковные праздники, — после перехода церкви на новый календарь.