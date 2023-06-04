У кого День ангела 5 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 5 июня, отмечается День Святого Духа (Духов день), Всемирный день окружающей среды, День бега, День воздушных шариков, Международный день борьбы с незаконным рыбным промыслом. Кроме того, в этот день носители семи имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 5 июня

Дарья (Дария, Дарина), — это имя имеет древнеперсидское происхождение и переводится как "та, что владеет добротой". Славяне также трактовали это имя как "дарованная". 5 июня почитаются мученицы Дария Тимагина и Дарья Улыбина.

Ефросинья, — это греческое имя, которое буквально переводится как "радостная", "благомыслящая". 5 июня — День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная". 5 июня почитается мироносица Мария Клеопова.

Мужские именины 5 июня

Афанасий (Опанас), — в переводе с древнегреческого значит "бессмертный".

Даниил (Данила), — это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог — мой судья". 5 июня почитаются архимандрит Даниил Переяславский и Даниил Грехозаруцкий (Угличский).

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву". 5 июня почитается епископ и святитель Леонтий Ростовский.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 5 июня чтится исповедник Михаил Синадский (Фригийский) и епископ Михаил Савваит.

Как известно, в разные дни церковь почитает память разных святых и мучеников, которые внесли свой вклад в сохранение и распространение христианства. В эти же дни празднуют свои именины люди, которые носят схожие со святыми имена и родились незадолго до дня памяти, — считается, что святые оберегают их от бед в течение жизни.

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