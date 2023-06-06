У кого День ангела 7 июня: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 7 июня, в 2023 году отмечается Всемирный день бега, Всемирный день безопасности пищевых продуктов, День июньского жука, День видеомагнитофона, День солнцезащитных очков, День шоколадного мороженого, Всемирный день заботы. Кроме того, носители пяти имен в этот день празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 7 июня

Иван, — это распространенное еврейское имя, которое значит "помилованный Богом". 7 июня почитается мученик Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень (третье обретение главы).

Иннокентий, — это довольно редкое на сегодняшний день имя, которое переводится с латинского как "невинный". 7 июня почитается архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий Борисов.

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар".

Ян, — считается, что имя Ян имеет общее происхождение с еврейским именем Иван, и тоже значит "подарованный Богом". Покровителями Янов тоже выступают святые Иоанны.

Женские именины 7 июня не отмечаются.

Как известно, в разные дни церковь чтит память разных святых и мучеников, которые внесли свою лепту в распространение и защиту христианства. В те же самые дни празднуют свои именины люди, которые разделяют со святыми одно имя и родились незадолго до их дня памяти. Принято считать, что святые выступают защитниками своих тезок и оберегают их от бед в течение жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие выходные и праздники ждут украинцев в июне 2023 года.