У кого День ангела 9 июня: женские и мужские именины
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В пятницу, 9 июня, отмечается Международный день друзей (неофициальный), Международный день архивов, Международный день аккредитации, День Дональда Дака. Также в этот день носители семи имен празднуют свои Дни ангела.
Женские именины 9 июня
Анастасия, — это греческое имя, которое может быть переведено как "воскресение", "возрождение", "возвращение к жизни".
Мужские именины 9 июня
Иван, — это распространенное еврейское имя, которое значит "помилованный Богом". 9 июня почитается исповедник Иоанн Русский.
Леонид, — имя греческого происхождения, которое переводится как "подобный льву", "потомок льва".
Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву"
Нил, — точно неизвестно, что значит это имя. По древнегреческое версии оно происходит от "Нейлос" и так звали бога реки Нил, по древнеиндийской оно может происходить от "черный", "мутный". В англоязычных странах также распространено имя Нил, и там считается, что оно появилось от галльского "облако" или "чемпион". 9 июня почитается преподобный Нил Столобенский.
Петр, — это имя имеет древнегреческое происхождение, в переводе означает "камень", "скала".
Ян, — по основной версии, имя Ян произошло от еврейского имени Йонахан (как и имя Иван), что значит в переводе "подарок Божий". Также есть мнение, что имя могло произойти от имени римского бога начала и конца Януса. Однако покровителями Янов остаются святые Иоанны.
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