У кого День ангела 9 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 9 июня, отмечается Международный день друзей (неофициальный), Международный день архивов, Международный день аккредитации, День Дональда Дака. Также в этот день носители семи имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 9 июня

Анастасия, — это греческое имя, которое может быть переведено как "воскресение", "возрождение", "возвращение к жизни".

Мужские именины 9 июня

Иван, — это распространенное еврейское имя, которое значит "помилованный Богом". 9 июня почитается исповедник Иоанн Русский.

Леонид, — имя греческого происхождения, которое переводится как "подобный льву", "потомок льва".

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву"

Нил, — точно неизвестно, что значит это имя. По древнегреческое версии оно происходит от "Нейлос" и так звали бога реки Нил, по древнеиндийской оно может происходить от "черный", "мутный". В англоязычных странах также распространено имя Нил, и там считается, что оно появилось от галльского "облако" или "чемпион". 9 июня почитается преподобный Нил Столобенский.

Петр, — это имя имеет древнегреческое происхождение, в переводе означает "камень", "скала".

Ян, — по основной версии, имя Ян произошло от еврейского имени Йонахан (как и имя Иван), что значит в переводе "подарок Божий". Также есть мнение, что имя могло произойти от имени римского бога начала и конца Януса. Однако покровителями Янов остаются святые Иоанны.

Напомним, ранее "Телеграф" делился полезным лайфхаком, как быстро и эффективно защититься от укусов комаров.