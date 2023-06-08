Таропрогноз на 9 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В пятницу, 9 июня 2023 года, у некоторых могут возникнуть проблемы, однако другие наоборот будут успешны в делах и могут получить счастливый шанс.

Так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на девятый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Восьмерка жезлов, Пятерка пентаклей, Король пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. Скоро Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Пятерка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.

Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца июня по картам Таро.