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Ветви будут ломиться от ягод: дачная хитрость для увеличения урожая смородины

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Богатый урожай смородины вам обеспечен
Богатый урожай смородины вам обеспечен. Фото prostoway

Этот лайфхак "сработает", если успеть все сделать пока кусты цветут

Смородина — это один из самых популярных ягодных кустов, которые можно встретить в садах многих дачников. Более того, эта ягода очень полезная вкусная, за что очень ценится. Чтобы ваши кусты ломились к земле под тяжестью ягод, рассказываем что и когда нужно делать.

Как отмечает портал prostoway, одним из важнейших этапов развития смородины является период цветения, и именно в этот момент нужно уделить кустам много внимания, чтобы обеспечить большое количество завязей. Чем больше завязей — тем больше ягод.

Чтобы получить огромные гроздья смородины, кустарник должны опылить пчелы. Опытные дачники нашли хитрый трюк, который помогает в 2-3 раза увеличить количество ягод, ведь одной простой настойкой они привлекают к цветкам смородины больше опылителей.

Важно успеть это сделать в период цветения.

Хитрость для увеличения урожая смородины

В литре воды растворите 1 ст.л. л. меда или 2 ст. л. сахара. После перемешивания полученным раствором опрыскивайте цветущие кусты из бутылки с пульверизатором. Делать это желательно в солнечную погоду, тогда насекомые будут охотнее прилетать к смородине и опылять ее цветы.

Укрепляем иммунитет куста. Ранее "Телеграф" писал, чем подкормить куст смородины, чтобы урожай был обильным, а ягоды — здоровыми.

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#Ягоды #Смородина #Огород #Лайфхак