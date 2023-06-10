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Таропрогноз на 11 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 11 июня
Прогноз Таро, чего всем ждать 11 июня. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В воскресенье, 11 июня 2023 года, у многих могут измениться планы, произойти конфликты и появиться плохое, почти депрессивное настроение, — однако со всем можно справиться, особенно если знать заранее, к чему быть готовым.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на одиннадцатый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Десятка кубков, Двойка мечей, Девятка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Десятка кубков

В последний день недели у Вас может начать валиться все из рук: планы будут меняться в последний момент, в отношениях могут начаться конфликты, и в целом пропадет гармония из жизни. Притормозите и дайте себе время оклематься.

Двойка мечей

Эта карта советует отгородиться в воскресенье от окружающего мира, — есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или Вы сделаете ошибку в принятии решений.

Девятка мечей

Вы можете столкнуться с наплывом вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Что бы не случилось, — не вините себя слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в июне Землю накроют мощные магнитные бури, — метеочувствительным людям в эти дни придется нелегко.

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