У кого День ангела 14 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови, Международный день блогера, Международный банный день, Всемирный день вязания. Также в этот день носители семи имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 14 июня

Вера, — это имя имеет старославянское происхождение и значит "истина", "верование". 14 июня чтится мученица Вера Самсонова.

Мужские именины 14 июня

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое изначально звучало как "Басилиос", и переводится как "царь", "царский". 14 июня почитается мученик Василий Преображенский.

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин". 14 июня чтится святой Гавриил Гареджийский.

Давид, — имя древнееврейского происхождения, которое значит "любимец", "возлюбленный". 14 июня в церкви чтится преподобномученик Давид Гареджийский.

Денис, — считается, что это имя произошло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса. 14 июня почитается игумен Дионисий Глушицкий.

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой". 14 июня почитается Павел Гареджийский.

Харитон, — это имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "благосклонный", "доброжелательный", "милосердный". 14 июня чтится Харитон Римский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой простой лайфхак поможет прочистить забитый сток за считанные минуты.