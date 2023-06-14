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Выбросьте немедленно: три оттенка помады, которые прибавляют возраст

Автор
Светлана Шкурупий
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оттенки помад, которые прибавляют возраст
оттенки помад, которые прибавляют возраст. Фото lookstudio на Freepik

Правильный выбор губной помады – залог вашего успеха

Губная помада является одним из самых популярных косметических средств, ею ежедневно пользуются миллионы женщин, чтобы подчеркнуть свой образ, выделяя губы и делая оттенок кожи лучше. Есть цвета помады, которые называют универсальными, потому что они подходят всем, но от некоторых оттенков лучше отказаться, потому что они визуально добавляют девушке возраст.

И чтобы выглядеть свежо, молодо и стильно, нужно правильно подбирать себе цвет. В материале издания The Express стилисты рассказали, помады каких оттенков следует срочно выбросить, чтобы в вашем образе все смотрелось гармонично.

Какие оттенки помады прибавляют возраст

Красная помада

Несмотря на то, что красная помада очень распространенная и, как правило, помогает обладательнице проявлять уверенность, страсть и готовность к решительным действиям, стилисты считают, что она прибавляет лишний возраст. Она больше привлекает нежелательного внимания к лицу, рту и морщинам.

Темная помада

Эксперты рекомендуют быть поосторожнее с темными оттенками, потому что они не только добавляют возраст, но и делают тонкие губы еще тоньше. Более того, темные помады немного удешевляют образ, поэтому не стоит лишний раз рисковать.

Яркая помада

Такие оттенки обладают подобным эффектом, они заостряют черты лица и привлекают у губам лишнее внимание. По словам стилистов, яркая губная помада будет хорошо смотреться только в том случае, если ее правильно выбрать и правильно нанести.

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.

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