У кого День ангела 16 июня: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 16 июня, в 2023 году отмечается Международный день семейных денежных переводов, День защиты детей Африки, День свежих овощей, Всемирный день морских черепах, День младших братьев. Также в этот день носители семи имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 16 июня

Афанасий (Опанас), — в переводе с древнегреческого значит "бессмертный". 16 июня почитается преподобный Афанасий Чудотворец.

Денис, — это имя возникло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса. 16 июня в церкви чтится мученик Дионисий Византийский.

Дмитрий, — это распространенное имя древнегреческого происхождения, которое буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре". 16 июня чтится царевич Димитрий Угличский и Московский (перенесение мощей).

Лукьян, — происходит от латинского Lucianus, что можно трактовать как "сын Луки", "принадлежащий Луке". 16 июня церковью почитается епископ Лукиан Бельгийский.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 16 июня чтится Михаил Марков.

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой". 16 июня чтится отрок и мученик Павел Византийский.

Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев". 16 июня чтится в церкви диакон и священномученик Иулиан Бельгийский.

Женские именины 16 июня не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал простой лайфхак, как с помощью риса быстро очистить сковороду от нагара.