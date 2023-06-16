У кого День ангела 17 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 17 июня, в 2023 году отмечается Всемирный день жонглирования, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, Всемирный день карате, Всемирный день мусорщика, Международный день серфинга. Также в этот день носители десяти имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 17 июня

Елизар, — это редкое древнееврейское имя, которое изначально звучало как "Элеазар", что значит "Бог помог". 17 июня почитается Елеазар Олонецкий.

Иван, Ян, — считается, что это две формы, возникнувшие от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". Покровителями и Янов, и Иванов выступают святые Иоанны. 17 июня чтится преподобномученик Иоанн Монагрийский.

Митрофан, — греческое имя, которое переводится как "матерью явленный". 17 июня чтится патриарх Митрофан Константинопольский.

Назар, — согласно основной версии, это древнееврейское имя, которое переводится как "тот, что посвятил себя Богу". Также оно может значить "росток", "истина", "зоркий", "дальновидный", "родом из Назарета". 17 июня почитается преподобный Назарий Олонецкий.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень". 17 июня церковью чтятся мученики Петр Зверев и Петр Беляев.

Женские именины 17 июня

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная". 17 июня чтится Мария Вифанская.

Марфа, — это древнее имя еврейского происхождения, которое можно перевести как "хозяйка", "госпожа".

Марта, — многие считают, что это имя появилось как форма еврейского имени "Марфа", но также оно может значить "та, что родилась в марте" или "знаменитая". Однако покровительницами Март выступают святые Марфы и 17 июня церковью почитается Марфа Вифанская.

София, — популярное во многих странах греческое имя, которое переводится как "мудрость", "разум", "наука". 17 июня чтится преподобная София.

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