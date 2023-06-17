Таропрогноз на 18 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

День будет непростым

Воскресенье, 18 июня 2023 года, многим принесет встряску и перемены, однако большинству это пойдет на пользу.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на восемнадцатый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Отшельник, перевернутая Восьмерка пентаклей, Десятка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Отшельник

Особенно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, карта указывает на то, что Ваша интуиция будет острее прежнего. Также не пропускайте мимо ушей советы, возможно в них будет крыться ответ на волнующий Вас вопрос.

Перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но после разочаровались в деле и потеряли желание двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе можете упустить хорошие возможности.

Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно, после чего жизнь станет лучше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет в любви до конца месяца по картам Таро.